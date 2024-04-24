Hankendi Ermeni silahlarından temizleniyor

Kaynak: Haber Merkezi
Hankendi Ermeni silahlarından temizleniyor
Azerbaycan polisi uzun yıllar Ermeni işgalinde bulunan Hankendi şehrinde, Ermenilere ait çok sayıda otomatik tüfek ve el bombaları buldu.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Basın Servisi'nden edinilen bilgilere göre polis ekipleri tarafından Hankendi şehrinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında çok sayıda otomatik tüfek, tabanca, av tüfeği, el bombası, fünye, farklı kalibrelerde 1.930 fişek ve kasatura bıçağı ele geçirdi.

19 Eylül 2023'te Azerbaycan, Karabağ bölgesindeki Ermeni ordu güçlerini ve askeri altyapısını etkisiz hale getirmek için terörle mücadele önlemleri başlatmıştı. Operasyon, Azerbaycan mevzilerine yönelik Ermeni saldırılarının yoğunlaşması ve Hocavend bölgesinde dört Azerbaycan polisi ile iki yol yapım işçisinin ölümüne neden olan mayın olayının hemen ardından gerçekleşmişti.

Çatışmaların kesildiği 20 Eylül tarihine kadar Azerbaycan ordusu, Karabağ bölgesinde konuşlu Ermeni ordu birliklerinin topçu sistemlerini, radyo-elektronik savaş sistemlerini, askeri teçhizatlarını, mühimmat depolarını, askeri kalelerini ve sığınaklarını etkisiz hale getirdi.

Terörle mücadele önlemleri, Ermeni askeri oluşumlarının silah bırakarak, askeri teçhizatı teslim ederek ve savaş pozisyonlarından ve askeri karakollarından çekilerek tam silahsızlanmayı kabul etmelerinin ardından sona erdi.

Ermenistan silahlı kuvvetleri de yasadışı Ermeni silahlı grupları da Azerbaycan'dan ayrılırken arkalarında çok sayıda mühimmat bıraktılar.

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