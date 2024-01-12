Hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı
Van'da haklarında hapis cezası olan 6 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan 6 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin suçları ve kesinleşmiş hapis cezaları şöyle:

Tehdit, Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık: 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi

Vergi Usul Kanununa Muhalefet: 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi

Bina içinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık: 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet: 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Bir Yabancıyı Ülkeye Sokma veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama: 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi

Hırsızlık: 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi

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