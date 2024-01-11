Hapis cezasıyla aranan kaçak hastanede yakalandı

Kaynak: İHA
Hapis cezasıyla aranan kaçak hastanede yakalandı
Konya’da hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan bir kişi gittiği hastanede yakalandı.

Konya Karapınar’da, çeşitli suçlardan dolayı hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, sahte kimlikle gittiği Karapınar Devlet Hastanesi’nde yakalandı. Hasyanede bir köşede uzun süre oturan şahıs, sağlık görevlilerinin şüphesini çekti. Kendisine sorulan sorulara da çelişkili cevaplar veren şahıs, sağlık görevlileri tarafından polise ihbar edildi.

Hastaneye gelen polis ekipleri görünce engelli rolü yapan ve dilenci olduğunu söyleyen şahsın, kimliği sahte çıktı. Bunun üzerine şüpheli, karakola götürüldü ve burada şahsın Çumra ilçesine bağlı 55 yaşındaki D.M. olduğu ortaya çıktı.

Cinayet de dahil olmak üzere çeşitli suçlardan arandığı ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü iletildi.

Son Haberler
Ünlülerin torbacıları yakalandı. Birinin kimliği şoke etti Gündem
Ünlülerin torbacıları yakalandı. Birinin kimliği şoke etti
Şimal'den sevenlerini üzecek haber. Daha önce yenmişti Magazin
Şimal'den sevenlerini üzecek haber. Daha önce yenmişti
Bayiler sıfır araç satmıyor zam üstüne zam geliyor. Otomobilde her şey 2 ay öncesine döndü Ekonomi
Bayiler sıfır araç satmıyor zam üstüne zam geliyor. Otomobilde her şey 2 ay öncesine döndü
Bu ot yemeklerin lezzetini ikiye katlıyor Şifalı Bitkiler
Bu ot yemeklerin lezzetini ikiye katlıyor
Taksi şoförü aracına aldığı müşteriler hırsız çıkınca avazı çıktığı kadar bağırdı. Soygundan bakın nasıl kurtuldu Dünya
Taksi şoförü aracına aldığı müşteriler hırsız çıkınca avazı çıktığı kadar bağırdı. Soygundan bakın nasıl kurtuldu
Sinirli yararlı bir ot Şifalı Bitkiler
Sinirli yararlı bir ot
Rapçi Sefo’dan sevenlerini üzecek haber Magazin
Rapçi Sefo’dan sevenlerini üzecek haber