Hapis cezasıyla aranan kaçak hastanede yakalandı

Konya Karapınar’da, çeşitli suçlardan dolayı hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, sahte kimlikle gittiği Karapınar Devlet Hastanesi’nde yakalandı. Hasyanede bir köşede uzun süre oturan şahıs, sağlık görevlilerinin şüphesini çekti. Kendisine sorulan sorulara da çelişkili cevaplar veren şahıs, sağlık görevlileri tarafından polise ihbar edildi.

Hastaneye gelen polis ekipleri görünce engelli rolü yapan ve dilenci olduğunu söyleyen şahsın, kimliği sahte çıktı. Bunun üzerine şüpheli, karakola götürüldü ve burada şahsın Çumra ilçesine bağlı 55 yaşındaki D.M. olduğu ortaya çıktı.

Cinayet de dahil olmak üzere çeşitli suçlardan arandığı ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü iletildi.