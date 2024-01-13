Hapishanedeki isyanda 178 gardiyan rehin alındı

Kaynak: AA
Hapishanedeki isyanda 178 gardiyan rehin alındı
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 7 hapishanede çıkan isyan sırasında rehin alınan gardiyan sayısının 178 olduğu belli oldu .

Ulusal Özgürlükten Yoksun Kişilere Kapsamlı Bakım Hizmeti (SNAI) tarafından yapılan açıklamada, organize suç örgütleri mensupları tarafından 7 hapishanede 8 Ocak'taki yapılan isyanlarda rehin alınan gardiyan sayısının 178 olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsyan çıkan Machala, Loja, Cuenca, Azogues, Latacunga, Ambato ve Esmeraldas'daki hapishanelerde gardiyanların hayatlarından endişe edildiği ifade edilen açıklamada, görevlilerin kurtarılması için müzakerelerin devam ettiği aktarıldı.

Cezaevlerinin bulunduğu alanlarda geniş güvenlik önlemi alan asker ve polis yer yer operasyonlar gerçekleştiriyor.

"Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun bu isyanlar esnasında cezaevlerinden kaçtığı değerlendiriliyor.

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OHAL İLAN EDİLDİ

Ekvador genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarına bombalı saldırılar gerçekleştirmesi üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek OHAL ilan etti.

OHAL kapsamında, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu.

OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırarak araçları ateşe verdi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyeleri tarafından kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Daniel Noboa'dan yardım isterken görüldü.

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