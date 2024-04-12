Happy Moon’s 3 yeni şube daha açacak

Yeme içme sektöründe hizmet veren ve bu sene 25. yılına giren Happy Group, bünyesine katacağı yeni şubelerle hız kesmeden büyümeye devam ediyor.

Grup bünyesinde Happy Moon's, İkon, Manhattan ve Little Buddha markaları bulunuyor.

Grubun ilk markası ve amiral gemisi olan Happy Moon’s, bir ay içinde arka arkaya 3 yeni şube açacak. Sektörde ulaşılabilir lüks kavramını misafirleriyle bir araya getiren Happy Group, böylece yeni açılan üç şubesi ile birlikte Türkiye'de 68 şubeye ulaşacak.

Grup, 3 bin 700 çalışanıyla faaliyet göstermeye de devam edecek.

YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEK

Happy Group Kurucusu ve CEO’su Hüseyin Aymutlu ekonomide yaşanan zorluklar ve geçiş sürecine rağmen yatırım yapmaya devam ettiklerini ve yüksek enflasyona rağmen pozitif bakış açısını koruduklarını kaydetti.

Aymutlu, yatırımcıların ekonomiden endişeli olduğu bir yılda bile 25 yıla dayanan güvenilirliği doğrultusunda kendilerine gelen yatırımcı talebinde azalma olmadığının da altını çizdi.

Aymutlu, sektöre girdiğinden bu yana pek çok ekonomik kriz, yüksek enflasyon yaşadığını dile getirdi ve şunları söyledi: “Elbette her ekonomik süreç birbirinden bağımsız ve kendi dinamikleri var. Ama krizlerde, vatandaşların restoran harcamaları, yeme-içme ve eğlenceye ayırdığı bütçe sürecin başında bir miktar etkileniyor. Ancak tablonun geneline bakıldığında çok büyük zararlar almadan sürecin atlatıldığını görüyorum.”

DÜNYANIN BİR ÇOK NOKTASINDA ŞUBE AÇIYOR

Dünyanın bir çok noktasında şubeler açtıklarını hatırlatan Aymutlu şunları kaydetti: “Grup olarak yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyüme çalışmaları hızla devam ediyor. Azerbaycan’da ve Irak Erbil’de şubelerimiz var. Mısır’da 15. şubemizi açmaya hazırlanıyoruz. Kazakistan ve Irak yeni şubelerimiz için planımızda olan lokasyonlar. Dubai Mall ile görüşmeler sürüyor. Dubai’de bayilik yöntemiyle büyümeyi planlıyoruz. Amerika’da şube açmak için çalışıyoruz. İngiltere’de mekan arıyoruz, 2024’te yeni şubeyi açacağız.”