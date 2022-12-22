﻿Harekata karşı terör taktikleri!..

Suriye krizinin üzerine bir de Yunanistan'la gerginlik çıktı ki, Türkiye'nin çevresi bir kez daha ateş çemberi gibi..

Erdoğan Suriye için söylediği "bir gece ansızın" şeklindeki uyarıyı Yunanistan için de tekrarladı ama iki ülkeyle Ankara arasındaki gerginlik büyüyor...

Yunanistan'la olan gerilim ezeli tartışmanın ürünü ama, Türkiye için tehdidini iyice büyüten PKK'ya karşı planlanan kara harekatı da adeta "bir gece ansızın" yapılacak bir müdahaleyi bekliyor...

Beşar Esad'la Erdoğan görüşecek mi- görüşmeyecek mi tartışmaları beklemeye alınırken, Şam yönetimi sınır ötesi harekatla ilgili de pek tepki vermiyor...

Ancak bir taraftan Rusya, bir taraftan Amerika ve Avrupa Birliği Türkiye'yi geri durması konusunda uyarmaya devam ediyor...

Bu sırada PKK'daki panik de büyüyor... Örgüt bir yandan ABD desteğiyle adeta ordulaşmaya çalışırken, Türkiye içine militan sevk etmeye de devam ediyor...

Peki aylardır gündemde olan kara harekatı olacak mı?.. TSK sınırda teyyakkuz halinde ama, kara harekatının genel seçimler öncesinde başlatılacağı konusundaki duyumlar artıyor...

Bu sırada harekatın durdurulması için dış baskı yoğunlaşırken, Türkiye'nin tepkisi de sertleşiyor...

İtalya'nın "II Messaggero" gazetesine demeç veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hedeflerinin PKK ve onun Suriye'deki uzantısı YPG olduğunu bir kez daha açıklayarak, uluslararası baskıya boyun eğmeyeceklerini söylemiş...

Türkiye'nin meşru müdafa hakkını kullanacağına dikkat çeken Akar, "kimseden izin almayız" demiş...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise PKK'nın 1980'lerden bu yana karargah olarak kullandığı Cudi Dağı'nın teröristleden temizlendiğini açıklamış...

Soylu'ya göre, Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz adına düzenlenen operasyonda, Akdeniz'i şehit eden teröristin de aralarında bulunduğu 7 PKK'lı etkisiz hale getirilmiş...

TÜM YURTTA TERÖR HÜCRELERİ...

Suriye'ye kara harekatı tartışmaları sırasında yurt içindeki terör faaliyetleri de dikkat çekici biçimde yoğunlaşıyor...

TSK, Kuzey Irak ve Suriye içlerinde PKK'nın yansıra IŞİD'e karşı da operasyonları yoğunlaştırırken, güvenlik güçlerinin yurtiçindeki terör hücrelerine müdahalesi de aralıksız sürüyor...

Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın son 1.5 aydaki operasyonlarla ilgili açıklamaları PKK'daki hareketliliği anlatmaya yetiyor;

Güvenlik güçlerinin asıl hedefi, olası kara harekatı sırasında yurt içindeki uyuyan hücrelerin harekete geçmesini önlemek...

Zaten hem Taksim'de patlayan bomba, hem de geçen hafta Diyarbakır'da bir polis aracına düzenlenen bombalı saldırı da, örgütün kara karekatını durdurmaya yönelik eylemleri olarak algılandı...

Son 1.5 aydaki operasyonların sonuçları da dikkat çekici;

Geçen hafta Suriye'nin Münbiç bölgesinden eylem amaçlı olarak Cerablus bölgesine gönderildiği tespit edilen 5'i PKK/PYD mensubu olmak üzere, 18 terörist yakalandı...

"Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu"nda etkisiz hale getirilen 3 teröristten ikisinin "gri kategoride arananlar" olduğu belirlenirken, PKK'nın Gabar sorumlusu da tutuklandı...

Mersin'de, YPG/PKK'ya yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı...

Balıkesir ve Çanakkale'de 4 PKK'lı yakalandı...

Yine Mersin'de, PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında HDP'li ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı...

Bu arada son haftalarda; Urfa'da 2, Şırnak'ta 4, İstanbul'da 9, Eskişehir'de 4, Adana'da 5, Manisa'da 17, Kayseri'de 1, Erzurum'da 15, Malatya ve Antep'te 3, Mardin merkezli 9 ildeki operasyonlarda ise 32 örgüt üyesi yakalandı...

Dün ise Ankara'da yabancı uyruklu 7 PKK üyesi yakalanırken, Şırnak'taki operasyonlarda 4 PKK'li etkisiz hale getirildi...

SU ALTINDAN SIZMA TAKTİĞİ!...

Suriye'ye kara harekatı tartışmalarının yoğunlaştığı son 1.5 ayda yurt içinde düzenlenen operasyonlar sadece PKK'daki devinimi göstermiyor, örgütün neredeyse yurdun tamamında bir hücreleşme faaliyeti içerisinde olduğunu da gözler önüne seriyor...

Yurt içindeki hareketlilik PKK'nın sadece olası sınır ötesi harekata karşı faaliyete geçmeye çalıştığını anlatmıyor, aynı zamanda, teröre uluslararası desteği de deşifre ediyor...

İşte bu desteğin dikkat çekici unsurları da çok şaşırtıyor...

ABD'nin Suriye'de, sözde IŞİD'e karşı savaşmaları için PKK/YPG'den oluşan 130 bin kişilik bir ordu kurmaya çalıştığı, bu gruba helikopter ve tank kullanımının yanısıra, pusu ve muharebe eğitimi verdiği iç ve dış basına yansırken, öylesine şaşırtıcı olaylar var ki, "Türkiye aslında kimle savaşıyor" sorusunu bir kez daha öne çıkartıyor...

Önceki yıl örgütün uzun süre karargah olarak kullandığı Amanoslar'a bir grup militanı "paramotor" adı verilen bir hava aracıyla sevk eden PKK, sızma konusunda sınırları zorlamaya devam ediyor...

Güvenlik birimleri, PKK'nın eylem gruplarını Suriye'nin Lazkiye kentinden Hatay'ın Samandağ ilçesine su altından geçirmeye çalıştığını tespit etmiş...

İddiaya göre ABD'li askerlerin bu geçiş için teröristlere Münbiç'in Karakozak bölgesinde dalgıçlık ve su altında hızla ilerlemeyi sağlayan SEABOB adlı cihazla ilgili eğitim verdiği saptanmış...

Tüm bu gelişmeler sadece PKK'yı değil, örgütü ordulaştırmaya çalışan uluslararası güçlerin de kara harekatı öncesinde nasıl paniklediğini dışa vuruyor...

Kara harekatına karşı hem içteki, hem de dıştaki sinsi taktikler de kanıtlıyor ki, Türkiye'nin sınırdaki düşmanı tek değil... Gidişat çok gerilimli vesselam!..