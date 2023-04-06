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Uzmanı açıkladı. Hareketsizlik ve fazla kilo kansere neden olabilir

Onkoloji Uzmanı Celal Alandağ yaptığı uyarıda hareketsizlik ve fazla kilonun kansere neden olabileceğini söyledi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 12:32
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Hareketsizlik ve fazla kilo kansere neden olabilir

Uzmanı açıkladı. Hareketsizlik ve fazla kilo kansere neden olabilir
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İHA’nın haberine göre; Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Celal Alandağ, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Kansere neden olan durumları 3 şekilde sıralayan Alandağ, “Bir tanesi çevre ile alakalı faktörler. Bu hava kirliliği ve radyasyon olabilir. Yaklaşık 3'te 1'ini bunlar oluşturuyor. 3'te 1'i bizim kendimiz ile alakalı şeyler. Bunlar özellikle yediğimiz içtiğimiz şeyler. Hareketsizlik ve fazla kilo, bunlar kansere neden olan şeyler. 3'te 1'i ise kontrolümüz dışında olan genetik sebeplerdir” sözlerini kullandı.

“TÜRKİYE'DE BİR YILDA 120 BİNE YAKIN İNSAN KANSERDEN ÖLDÜ”

Türkiye'de bir yılda 120 bine yakın insanın kanserden öldüğünü ifade eden Alandağ şunları belirtti:

“Covid hastalığı geçirdik. Tüm toplum covidden korktu ve herkes tedbir almaya çalıştı. Aslında Türkiye'de bir yılda 120 bine yakın insan kanserden öldü. Kanserden ölen hastaların oranına baktığımız zaman, covidden çok daha fazla korkmamız gerektiğini söylüyor. Kanser olmaktan korkacağız ama kanserin tedavisinden korkmayacağız. Çünkü kanser bilindiğinin aksine tedavi edilebilir bir hastalık”

“KANSER HASTALIĞINDAN KURTULMAK MÜMKÜN”

Alandağ, kanserden kurtulmanın mümkün olduğunu belirterek şunları dile getirdi:

“Kanser hastalığından kurtulmak mümkün. Özellikle erken tanı burada çok önemli. Erken evredeki kanser hastalarında tam kür sağlanabiliyor. Tamamen hastalar iyileşebiliyor. Örneğin bir meme kanserini söyleyecek olacaksak, meme kanserinden hastaların yüzde 95 erken evrede geliyorlar. Yüzde 5'i yayılmış hastalık oluyor. Yayılmış hastalıkta tam kür sağlamak şuan için mümkün gözükmüyor. Fakat hastaların yüzde 95'i iyileşebiliyor. Tabi bu iyileşme bazı hastalarda sadece meme ameliyatlarla bazı hastalarda meme ameliyatı sonrası kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilerle hastalığın tekrarlama riskini düşürerek iyileştirebiliyoruz”

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