Harıl harıl çalışırken sesi duydu kendinden geçti. Temizlik işçisi gündeme oturdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Harıl harıl çalışırken sesi duydu kendinden geçti. Temizlik işçisi gündeme oturdu
Bursa'da bir belediyenin temizlik işçisi olan şahıs, görevini yaptığı kamyonun arkasında bulunan araçta horon çalınca kendinden geçti.

Bursa'nın Osmangazi Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Altınışık'ın "Horon müziği" çalınca oynaması gündeme oturdu.

Emek Mahallesi’nde çöp toplayan Altınışık, kamyonun arkasındaki araçtan açılan horon ile birlikte oynamaya başladı. Bir süre horon oynayan temizlik işçisi, horonun sesini açan sürücü tarafından görüntülendi.

"KENDİMİ TUTAMADIM VE OYNADIM"

Görüntüleri sosyal medyada gündem olan Altınışık, işini severek yaptığını ifade etti. Altınışık, "Horon müziği çalıyordu, ben de kendimi tutamadım ve oynadım. İşimi çok severek yapıyorum" diye konuştu.

aw113044-04.jpgaw113044-05.jpgaw113044-06.jpgaw113044-01.jpgaw113044-02.jpgaw113044-03.jpg

Güncelleme: 
Son Haberler
Turizmciler İstanbul hedeflerini açıkladı. Hedef rakam ne oldu? Ekonomi
Turizmciler İstanbul hedeflerini açıkladı. Hedef rakam ne oldu?
Hayatını kurtaran polise aracıyla çarptı Gündem
Hayatını kurtaran polise aracıyla çarptı
Galatasaray'a büyük meydan okuma! 'Herkes görsün bilsin, kim doğru, kim yanlış' diyerek açıkladı Spor
Galatasaray'a büyük meydan okuma! 'Herkes görsün bilsin, kim doğru, kim yanlış' diyerek açıkladı
Belediyeden göçmenleri taşıyan şirketlere 708 milyon dolarlık tazminat davası Dünya
Belediyeden göçmenleri taşıyan şirketlere 708 milyon dolarlık tazminat davası
SSK ve Bağ-Kur'lular için Erdoğan'ın masasında 3 formüllü zam var. Yandaş Gazete inanmayarak yazdı Ekonomi
SSK ve Bağ-Kur'lular için Erdoğan'ın masasında 3 formüllü zam var. Yandaş Gazete inanmayarak yazdı
Letonya'dan kritik uyarı: Rusya Ukrayna'da durmayacak Dünya
Letonya'dan kritik uyarı: Rusya Ukrayna'da durmayacak
ABD'ye göçmenleri getiren otobüs firmalarına rekor tazminat davası açıldı Dünya
ABD'ye göçmenleri getiren otobüs firmalarına rekor tazminat davası açıldı