Harıl harıl çalışırken sesi duydu kendinden geçti. Temizlik işçisi gündeme oturdu

Bursa'nın Osmangazi Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Altınışık'ın "Horon müziği" çalınca oynaması gündeme oturdu.

Emek Mahallesi’nde çöp toplayan Altınışık, kamyonun arkasındaki araçtan açılan horon ile birlikte oynamaya başladı. Bir süre horon oynayan temizlik işçisi, horonun sesini açan sürücü tarafından görüntülendi.

"KENDİMİ TUTAMADIM VE OYNADIM"

Görüntüleri sosyal medyada gündem olan Altınışık, işini severek yaptığını ifade etti. Altınışık, "Horon müziği çalıyordu, ben de kendimi tutamadım ve oynadım. İşimi çok severek yapıyorum" diye konuştu.