Harran Ovası’nda dev obruklar oluştu

Kaynak: İHA
Harran Ovası’nda dev obruklar oluştu

Konya’da oluşan dev obruklar Harran Ovası’nda da görüldü. Şanlıurfa’nın Haliliye ve Eyyubiye ilçelerinde oluşan dev obruklar çiftçileri tedirgin etti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ve Eyyübiye ilçelerine bağlı Ballıca ve Karaali mahallelerinde, pamuk tarlasında biri 15 metre çapında 4 obruk oluştu. Harran Ovası'nda oluşan obruklar, çiftçiler arasında korkuya neden oldu.

Konya'da sık sık görülen obruk oluşumu Şanlıurfa'da da görülmeye başladı. Ballıca ve Karaali mahallelerindeki pamuk tarlasında biri 15 metre çapında ve 10 metre derinliğinde 4 adet obruk oluştu.

Harran Ovası'nın bereketli topraklarında oluşan obruklar, tarlada çalışan işçiler tarafından fark edildi. Gördükleri dev obruklar karşısında şaşıran çiftçiler, Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verdi. Bölgede inceleme yapan yetkililer, durumun fazla sulama sonucu meydana geldiğini bildirdi. Yetkililer, işçi ve çiftçilerin tarlada çalışırken obruklara düşmemesi için dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.

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