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Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi alımı ilanına çıktı

Harran Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 16:00
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Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi alımı ilanına çıktı

Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi alımı ilanına çıktı
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.


Detaylı bilgi için tıklayınız. 
 

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