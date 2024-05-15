Harran'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Olay, Harran ilçesi Çaltılı Mahallesi’nde meydana geldi. Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı çevresinde oyun oynayan 12 yaşındaki Mustafa S., iddiaya göre dengesini kaybederek suya düştü.

Akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun bulunması için jandarma, dalgıç polis ve AFAD ekipleri seferber oldu. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, Mustafa S.’nin cansız bedeni kaybolduğu yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulundu.

Çocuğun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.