Harvard’dan kahve müjdesi: Kahve alzheimer ve kalp hastalığını önleyebilir!

Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, sabahları içilen bir fincan kahvenin sadece güne enerji katmakla kalmayıp, sağlıklı yaşlanmayı da teşvik ettiğini ortaya koydu. 30 yılı aşkın süredir devam eden kapsamlı araştırma, düzenli kafeinli kahve tüketen kadınların ileri yaşlarda fiziksel ve zihinsel sağlıklarını koruma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi.

Araştırmayı yürüten Dr. Sara Mahdavi, 47 bin kadının beslenme, yaşam tarzı ve sağlık verilerini incelediklerini ifade etti. Mahdavi, “Sağlıklı yaşlanmayı; 70 yaşına kadar kronik hastalıklardan uzak kalmak, zihinsel ve fiziksel işlevleri devam ettirebilmek, ruh sağlığını korumak ve hareket kabiliyetini kaybetmemek olarak tanımlıyoruz” dedi.

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Çalışmaya göre, her gün içilen fazladan bir fincan kahve, sağlıklı yaşlanma olasılığını yüzde 1 artırıyor. Günde yaklaşık 2,5 fincan kahve tüketen kadınlarda bu oran yüzde 5’e ulaşıyor. Araştırmacılar, kafeinsiz kahve veya çayın benzer bir etki göstermediğini vurguluyor. Verilere göre, orta yaş grubundaki (45-60 yaş) sağlıklı kadınlar günde ortalama 315 mg kafein alıyor. Bu miktarın çoğu kahveden sağlanıyor. Bu kişiler, ilerleyen yaşlarda bedensel işlevlerini ve bilişsel yeteneklerini daha iyi koruyabiliyor.

Uzun vadeli veriler, kahve tüketiminin sadece enerji seviyesini yükseltmekle sınırlı olmadığını; aynı zamanda Alzheimer, diyabet, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı gibi yaygın sağlık sorunlarına karşı koruyucu etkiler sunduğunu ortaya koydu.

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