Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Genel kurulda yapılan oylama ile eski başkan Hasan Arat, kulüp üyeliğinden 1 süreyle ihraç edildi.

Arat döneminde kulüp yönetiminde yer alan avukat Altın Mimir, yaptığı yazılı açıklamada karara itiraz edeceklerini belirtti.

Mimir, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Mali Genel Kurulunda Beşiktaş'ın 35. Başkanı Sayın Hasan Arat hakkında alınan 'geçici ihraç' kararı, hukuka, tüzüğe ve adalet duygusuna açıkça aykırıdır. Öncelikle genel kurulun tüzüğümüze aykırı bir şekilde derbi günü ve İstanbul Maratonu sebebiyle yolların kapalı olduğu güne konulması Beşiktaşlıların iradesine ve vicdanına konulmuş büyük bir darbedir" dedi.

Hasan Arat'ın savunmasının okunmadığını hatırlatan Mimir, şöyle devam etti:

'SAVUNMANIN OKUNMAMASI BÜYÜK BİR HUKUK SKANDALI'

"Bilerek ve istenerek önceden planlanan bu sonuca ulaşmak için yapılan bu düzenleme ile hiçbir somut delile, objektif değerlendirmeye ya da adil yargılama ilkesine dayanmayan bu kararda; öncelikle genel kurul gündem maddesinin yeri usulsüz bir biçimde yer değiştirilmiş, akabinde savunması okunmayarak Sayın Hasan Arat'ın savunma hakkına helal getirilmiştir.

Hepimizin bildiği üzere Beşiktaş Jimnastik Kulübü Tüzüğü, ihracı istenenin savunma hakkını koruma altına almış olup bunun yazılı ya da sözlü yapılması şeklinde bir kısıtlaması olmadığı halde Kongre Divan Başkanının Sayın Arat'ın savunmasının okunması oylaması büyük bir hukuk skandalıdır. Savunma hakkı kutsal olup Anayasal koruma altındadır. Keyfi uygulamalarla derbi günü toplanan en fazla 1000 kişinin oyuyla iptal ettirilemez."

'MUTLAKA HESAP VERECEKLER'

"Beşiktaş'ın adaletine Beşiktaş'ın vicdanına yapılan bu haksız ve hukuka aykırı eylemi Beşiktaşlılar unutmayacaktır. Beşiktaş belirli zümrelerin değil halkın takımıdır. Beşiktaş camiasının gelenekleriyle, hukuk devleti ilkeleriyle ve kulüp tüzüğünün ruhuyla bağdaşmamaktadır. Haksız ve hukuka aykırı bu karara imza atanlar, adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir."

'TÜM HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ'

"Sayın Hasan Arat'ın itibarı, kariyeri ve onurlu geçmişi, haksız ve siyasi amaçlarla lekelenemez. Bu karar, sadece bir kişiye değil, Beşiktaş'ın adalet anlayışına vurulmuş bir darbedir. Bu nedenle, söz konusu kararın tüm hukuki yollarla iptali için konuyu yargıya taşıyacağız. Gerçekler, en kısa zamanda bağımsız Türk yargısı önünde ortaya çıkacaktır."