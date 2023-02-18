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Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi alımı için ilan verdi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin yayımladığı ilana göre, öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi alınacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 13:46
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi alımı için ilan verdi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi alımı için ilan verdi
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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