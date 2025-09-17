Hasan Mutlu tutuklanmasının sebebini açıkladı!

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında dün gece tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İçişleri Bakanlığı'nın "geçici tedbir" olarak görevden uzaklaştırma kararıyla ilgili "tutuklanmamın ve görevden uzaklaştırılmamın tek nedeni; AK Parti’ye katılma baskısına boyun eğmememdir" dedi.

31 Mart 2024'te Bayrampaşa Belediye Başkanı seçilen Hasan Mutlu, dün gece CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar çerçevesinde tutuklandı. İçişleri Bakanlığı da bugün sosyal medya paylaşımıyla Hasan Mutlu'nun "'geçici tedbir'" olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bayrampaşa Belediye'sinin yolsuzluk soruşturmasında 6 şüpheli daha tutuklandıBayrampaşa Belediye'sinin yolsuzluk soruşturmasında 6 şüpheli daha tutuklandı

Tutuklama ve uzaklaştırma kararına sosyal medya hesabından tepki gösteren Mutlu ise "Tutuklanmamın ve görevden uzaklaştırılmamın tek nedeni; AK Parti’ye katılma baskısına boyun eğmememdir. Takdir Bayrampaşalı komşularımızın ve Türk milletinindir" ifadelerini kullandı.

