Hasan Sözbilir Kahramanmaraş depremi sonrası 3 faya işaret etti: Stres birikmiş durumda

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin, 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük depremlerin artçı sarsıntısı olabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Sözbilir, yazılı açıklamasında, saat 09.31'de gerçekleşen bu depremin merkez üssünün, 6 Şubat Pazarcık depreminde ilk kırılmanın yaşandığı Narlı bölgesinin güneyinde yer aldığını ifade etti. Ayrıca, bu noktanın Ölüdeniz fay hattına bağlı Sakçagöz Fayı'nın kuzey ucunda bulunduğunu vurguladı.

Ölüdeniz Fayı'nın Türkiye sınırları içindeki kollarının güneye doğru Sakçagöz Fayı, Yesemek Fayı ve Hacıpaşa Fayı şeklinde devam ettiğinin altını çizen Sözbilir, "Daha güneyde Suriye, Lübnan, İsrail gibi ülkelerden geçerek 1000 kilometre uzunluğa kadar ulaşıyor" dedi.

"KIRILMALAR 3 BÖLGEDE OLACAK"

Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Araştırılması Projesi kapsamında ağustos ayında Narlı fayı ve bu bölümdeki yüzey kırığı üzerinde hendek çalışması gerçekleştiklerini vurgulayan Sözbilir, "Gözlemlerimiz 6 Şubat depreminde kuzey kesimi kırılan Narlı fayının güney bölümünün kırılmasını henüz tamamlamadığı yönündeydi. Bu görüşümüzü kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu depremde fayın güney bölümünde 5 büyüklüğüne karşılık gelen bir kırılmanın gerçekleştiğini görmüş olduk. Bundan sonra kırılmaların Sakçagöz, Yesemek ve Hacıpaşa faylarına doğru göç etmesi beklenir” ifadelerini kullandı.

"STRES BİRİKİMİ SÖZ KONUSU"

“Benzer durum 6 Şubat 2023 tarihinde Ekinözü merkezli ikinci depremin Göksun civarındaki ucunda gerçekleşiyor” diyen Sözbilir, şunları söyledi: “Burada da büyük depremden beri yüzlerce deprem gerçekleşmiş durumda. Bu noktanın hemen güneyindeki Savrun Fayı üzerinde belirli bir stresin birikmiş olması gerekiyor. Yine depremde oluşan yüzey kırığının en kuzey ucundaki Pütürge civarından Bingöl'e doğru da stres birikimi söz konusu."

Prof. Dr. Sözbilir, daha sağlıklı veri elde etmek için önümüzdeki hafta Hacıpaşa ve Yesemek faylarını yerinde inceleyeceklerini de bildirdi.

Kahramanmaraş depremi sonrası Şükrü Ersoy’dan kritik açıklama: Daha büyük deprem olacak mı?

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem (7 Eylül 2024)