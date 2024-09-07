Kahramanmaraş depremi sonrası Şükrü Ersoy’dan kritik açıklama: Daha büyük deprem olacak mı?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bu sabah meydana gelen 3.8 ve 5 büyüklüğündeki depremler sonrası, bölgede büyük endişe yaşandı. Birçok ilde de hissedilen deprem hakkında deprem uzmanı Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Daha büyük bir deprem olup olmayacağında dair konuşan Ersoy, "Büyük deprem olduğu zaman bir süre artçılar yaşanır ancak tekrar aynı büyüklükte bir deprem olmaz. Daha küçük depremlerin olma ihtimali var ama daha büyük bir deprem beklemiyorum" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'U ETKİLER Mİ?"

"İstanbul depremini tetikler mi?" sorusuna da yanıt veren Ersoy, "Farklı fay mekanizmasıyla çalışan bir bölge Marmara Bölgesi. Dolayısıyla İstanbul depremiyle alakası yok" dedi.

"BÜYÜK HASAR OLMASI BEKLENİYOR"

"Diğer 10 il risk altında mı?" sorusuna yanıtlayan Ersoy, şunları söyledi::

"6 şubattaki büyük ve 11 ili etkileyen depremin bir daha yaşanacağını düşünmüyorum. Dünya literatürüne geçmiş bir deprem. Öngörmek bile kolay değil. Bunun tekrarı ancak Marmara için söz konusu. Marmara'nın etrafında da 11 il var. Hem kuzey hem güney kolda tehlikeler var. Gemlik civarında bir de güney kol var. Marmara'daki deprem bütün Marmara'yı saran bir durum. O bakımdan hasarın büyük olması beklenir."

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem (7 Eylül 2024)