Hasarlı binada asansör sökerken duvar altında kaldı

İHA'nın haberine göre, Atatürk Bulvarı eski Fatih Polis Merkezi karşı tarafında 6 Şubat depreminde hasar alan bir binada asansörü sökmek isteyen Sedat Gürbüz isimli bir işçi, devrilen duvarın altında kaldı.

Ağır yaralı olarak itfaiye ve sağlık görevlilerince duvar altından çıkarılan Sedat Gürbüz, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Gürbüz’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan yaklaşık 1 ay önce aynı binada bir dairenin pencerelerini sökmek isteyen 1 işçi, camların boynunu kesmesi sonucu hayatını kaybetmişti.