Hasarlı binadaki ofisten malzemeleri çalıp kaçtılar

Adıyaman'daki Atatürk Bulvarı'nda yer alan orta hasarlı bir binaya giren hırsızlar gözlerine kestirdikleri malzemeleri alarak kayıplara karıştı.

KAYNAK: İHA
Hasarlı binadaki ofisten malzemeleri çalıp kaçtılar

Kahramanmaraş depreminden en çok etkilenen yerlerden biri olan Adıyaman'ın Atatürk Bulvarı'nda yer alan eski Valilik Kavşağı yakınlarındaki 'orta hasarlı' olarak sunulan bir binaya giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler B.I’ya ait ofisteki 1 adet kombi, 3 adet klima, 1 adet televizyon ve mobilya takımlarını sökerek aldı.

Çaldıkları malzemelerle binadan ayrılan şahıs yada şahıslar kayıplara karıştı.

Bir süre sonra durumu fark eden çalışanlar, durumu polislere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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