Hasarsız binayı da yıktılar

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Sanayi Mahallesi Ender Sokak’ta bulunan ağır hasarlı binanın yıkımına başlandı.

Yapılan çalışmalar sırasında iş makinesi bitişiğindeki binanın birinci katının oturma odalarının duvarlarını da yıktı. Ev sahibi, yıkılan binasında oturmaktan korktuğunu ifade ederken, meydana gelen masrafın bir an önce karşılanmasını istedi.

Evinin duvarları yıkılan Şerif Ataş, "Yan tarafta Kahramanmaraş’taki depremden ağır hasar alan binadan dolayı benim evimde hasar gördü. Benim 3 senelik binaydı. Hasarsız olmasına rağmen yıkımcıların sorumsuzlukları nedeniyle evim hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Duvarlarımı yıkan şirket ile de konuştum onlar da bana gelip duvarları örüp gideriz dediler" dedi.

Ataş "Evin sadece duvarları yıkılmadı muhtemelen kolonlarda hasar gördü. Bütün eşyalar telef oldu. Eşim, 2 çocuğum ve annem benimle birlikte kalıyor şu anda çok mağduruz. Evi de bırakıp bir yere gidemiyoruz. Zararı göstermeme rağmen, ekipler yıkım çalışmalarına devam ediyor. Allah göstermesin, bilinçsiz bir şekilde yıkımı yaptıkları için bizim binamız da çökebilir” diye konuştu.