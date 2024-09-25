Hasta ziyaretine giderken otomobilleri köprüden düştü. 3 ölü, 2 yaralı

İzmir'de otomobilin bariyeri aşıp köprüden düştüğü kazada hayatını kaybeden 3 kişinin Samire Kaya (48), Sadiye Bulut (72) ve Gülistan Fidan (48) olduğu tespit edildi. Ölen 3 kişinin de arka koltukta oturdukları ve ev kadını oldukları ifade edildi.

STAJYER SÜRÜCÜYMÜŞ

Kazada yaralanan 42 yaşındaki sürücü Sibel Bulutve yan koltukta oturan 35 yaşındaki Fatma Öner'in (35) hastanedeki tedavileri devam ederken hayatı tehlikeleri bulunduğu belirtildi. Sürücü Sibel Bulut'un, 1 yıllık ehliyetinin bulunduğu ve stajyer sürücü olduğu ortaya çıktı.

FRENE BASMIŞ, TUTMAMIŞ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Otomobilin giriş yönünde herhangi bir fren izine rastlanmadı. Sürücü Sibel Bulut, verdiği ilk ifadede, frene bastığını fakat tutmadığını söylediği belirtildi. Herhangi bir teknik hatanın olup, olmadığının belirlenmesi için otomobilde uzmanlar tarafından inceleme yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan Samire Kaya, Sadiye Bulut ve Gülistan Fidan'ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.