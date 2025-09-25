Hastalara miadı geçmiş ilaçlar kullanılmış!

CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, bütçe hakkının kullanılmasını temin etmek üzere TBMM adına denetim yapan Sayıştay’ın “İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2024 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu”nda ortaya çıkan çarpıcı bulguları kamuoyuna duyurdu.

Raporda, İstanbul Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde son kullanma tarihi geçmiş ilaçların hastalara verildiği ve bu ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumuna faturalandırıldığı tespit edildi.

MİADI DOLMUŞ 430 ADET İLAÇ HASTALARDA KULLANILDI

Denetimlerde; ilaç ve tıbbi malzemelerin miadını takip edecek herhangi bir kontrol sisteminin bulunmadığı, mevzuatın öngördüğü tedbirlerin alınmadığı, buna rağmen 430 adet miadı dolmuş ilacın kayıtlardan düşülmeyerek hastalarda kullanıldığı ve toplamda 60.346,50 TL tutarında SGK’ya fatura edildiği belirlendi.

Rızvanoğlu yazılı açıklamasında, kamu sağlığının hiçe sayıldığını, hasta güvenliğinin yok sayıldığını ve kamu kaynaklarının ağır biçimde ihlal edildiğini vurguladı.

Bu bulgunun Sayıştay’ın “İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2024 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu”nda yer almasının ise, meselenin artık devletin resmi denetim kayıtlarına girdiğini, inkâr edilemez bir nitelik kazandığını ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini gösterdiğini belirtti.

KONUYU MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Rızvanoğlu konuyu Meclis gündemine taşıyarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi de verdi.

Rızvanoğlu, söz konusu tespitin yalnızca mali bir usulsüzlük değil, doğrudan kamu sağlığını tehdit eden bir skandal olduğunu belirtti. “Miadı geçmiş ilaçların hastalarda kullanılması tedavi etkinliğini azaltmakta, yan etki risklerini artırmakta ve sağlık hizmetlerine duyulan güveni sarsmaktadır. Bu tablo, vatandaşlarımızın sağlığının hiçe sayıldığını ve kamu kaynaklarının hoyratça harcandığını açıkça göstermektedir” dedi.

“BU BİR SKANDALDIR, SORUMLULAR HESAP VERMELİDİR”

Milletvekili Rızvanoğlu, raporda ortaya çıkan bulgunun tekil bir hata değil, yapısal bir sorunun göstergesi olduğuna dikkat çekti:

“Bir üniversite hastanesinde miadı geçmiş yüzlerce ilacın kayıttan düşülmeyerek hastalarda kullanılması, yalnızca oradaki birkaç görevlinin sorumsuzluğu ile açıklanamaz. Bu, yönetim zafiyetinin, denetimsizliğin ve sistemsizlikten doğan ihmal zincirinin sonucudur. Hastaların güvenliği hiçe sayılmış, kamu kaynakları zarar ettirilmiştir. Bunun adı açıkça skandaldır.”

“SAĞLIK BAKANLIĞI SEYİRCİ KALAMAZ”

Rızvanoğlu, Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunarak, derhal sorumluların tespit edilmesi, kamu zararının tahsil edilmesi ve hasta güvenliğini esas alan bir denetim mekanizmasının kurulması gerektiğini söyledi. Ayrıca, bu tür vakaların yalnızca İstanbul Üniversitesi ile sınırlı kalmayabileceğini, ülke genelinde benzer risklerin yaşanma ihtimaline karşı yaygın bir denetim yapılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

“Sağlık kurumlarının asli görevi, vatandaşın sağlığını korumaktır. Ancak bugün görüyoruz ki ihmalkârlık ve denetimsizlik yüzünden hem vatandaşlarımızın sağlığı hem de devletin bütçesi tehdit altındadır. Miadı geçmiş ilaçların hastalara uygulanması hiçbir şekilde mazur görülemez. Bu durumun üzeri kapatılamaz. Kamu sağlığının bu derece hiçe sayılması, Türkiye’de sağlık sistemine olan güveni zedeler. Bizler bu sorunun takipçisi olacağız, kamu sağlığını yok sayanlara hesap sorulmasını sağlayacağız.”

Milletvekili Rızvanoğlu’nun soru önergesiyle Sağlık Bakanına yönelttiği sorular şu şekilde:

1. Sayıştay tarafından tespit edilen İstanbul Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde son kullanma tarihi geçmiş ilaçların hastalarda kullanıldığı bulgusu bilginiz dahilinde midir? Bu durumun sorumluları hakkında hangi idari ve hukuki işlemler yapılmaktadır?

2. Miadı dolmuş ilaçların kullanıldığı hastaların sağlık durumlarının takibine ilişkin bir çalışma başlatılmış mıdır?

3. Miadı dolmuş ilaçların SGK’ya fatura edilmesiyle ortaya çıkan 60.346,50 TL tutarındaki kamu zararının tahsili için hangi işlemler yürütülmektedir? Bu tutar sorumlulara rücu edilmekte midir?

4. İlaç ve tıbbi malzeme yönetimi konusundaki bu bulguların ülke çapında tekrar etmemesi için Bakanlığınız hangi yaygın denetim ve kontrol uygulamalarını hayata geçirmektedir?

5. SGK’nın faturalandırma süreçlerinde miadı geçmiş ilaçların tespitine yönelik önleyici kontrol mekanizmaları bulunmakta mıdır? Varsa nasıl işlemektedir, yoksa neden kurulmamaktadır?

6. Hastaların güvenliğini ilgilendiren bu tür risklerin tekrar etmemesi amacıyla üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık personeline yönelik ek denetim, eğitim ve yaptırım mekanizmaları oluşturulmakta mıdır?

