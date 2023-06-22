Hastalığın tehlikeli belirtileri var. Uzmanı uyarıları sıraladı

İHA’nın haberine göre; İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, vücut için gerekli olan minerallerin başında yer alan iyotun eksikliğine, belirtilerine ve tedavi yöntemine değinerek önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamasına iyotun önemine ve eksikliğinin ne anlama geldiğine dikkat çekerek başlayan Levent, iyodun sağlıklı beyin gelişimi, büyüme, sağlıklı bir tiroit fonksiyonu, metabolizmanın normal çalışması ve hücrelerin yenilenmesi için son derece önemli bir mineral olduğunu vurguladı.

“HAFIZA VE ÖĞRENME ZORLUĞU, YAVAŞ KALP HIZI”

İyot eksikliği durumunda bebek ve çocuklarda zekâ gelişiminde gerileme, hipotiroid, guatr, metabolizma yavaşlaması gibi sorunları açığa çıkardığını ifade eden Levent, iyot eksikliğinin belirtilerini ise şu şekilde sözleri söyledi:

“Anormal kilo alımı, kabızlık, saç dökülmesi, üşüme, soğuğa karşı hassasiyet, hafıza ve öğrenme zorluğu, yavaş kalp hızı. Ellerde ve ayaklarda ödem, ciltte kuruma ve dökülme, düzensiz adet kanaması ve tiroit bezinde büyüme.”

“GÜNDE KİŞİ BAŞINA YARIM ÇAY KAŞIĞI İYOTLU TUZ KULLANMAK YETERLİDİR”

İyot eksiliği tedavisinin son derece önemli olduğunu belirten Levent, yetişkinlerin günlük olarak 150 mikrogram iyota ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Levent, iyot eksikliğinin giderilmesine ilişkin olarak ise “Gıdalarda bulunan iyot miktarı yeterli değildir. En iyi iyot kaynağı olarak balık, kabuklu deniz ürünleri, et, süt ürünleri, yumurta bulunmaktadır. Yeterince iyot almanın en iyi yolu yemeklerinize iyotlu tuz eklemektir. Günde kişi başına yarım çay kaşığı iyotlu tuz kullanmak yeterlidir.” sözlerini kullandı.