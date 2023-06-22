Kalbi sıcaklardan korumanın 5 yolu. Profesör açıkladı

Prof. Dr. Bilal Boztosun, yaz aylarında sıcak havanın kalp hastaları için tehdit olabileceğine dikkat çekti. Bilal Boztosun, “Eğer kalp hastalığınız varsa, aşırı sıcak hava kalp ve dolaşım sistemi üzerine ek yük getirir. Bu nedenle yazın sıvı alımına ve beslenmenize dikkat edin, düzenli egzersiz yapın, serin ortamda kalın ve ilaçlarınızı düzenli kullanın” sözleriyle uyardı.

Kalbi sıcaklardan korumanın 5 yolu. Profesör açıkladı

İHA’nın haberine göre; Sıcak havalarda kalbi korumanın yolları ile ilgili Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun bilgilendirmelerde bulundu.

Yaz aylarında sıcak havanın, kalp hastaları için ciddi bir tehdit oluşturabileceğini belirten Prof. Dr. Bilal Boztorun, “Kalp hastaları sıcak havalarda özellikle dikkatli olmalıdır. Yaz aylarında vücudunuz ısıyı düşürmek için terler, bu da gereğinden fazla sıvı kaybetmeniz anlamına gelir. Vücuttaki sıvı, tuz ve minerallerin kaybı kan basıncını düşürür, kalp atımlarında artışa yol açar. Bu kaybı birçok insan su veya şekersiz içeceklerle telafi eder. Eğer kalp hastalığınız varsa, aşırı sıcak hava kalp ve dolaşım sistemi üzerine ek yük getirir” ifadelerini kullandı.

KAHVE YERİNE SU TÜKETİN

Prof. Dr. Bilal Boztosun, sıcak havalarda kalp hastalarının basit önlemlerle korunabileceğini belirterek şu 5 önemli tavsiyede bulundu:

1. Sıvı alımına dikkat edin: Sıcak havalarda vücudunuzda daha fazla su kaybı yaşanır. Bu nedenle gün boyunca yeterli miktarda su tüketmeye özen gösterin. Ayrıca alkol ve kafein gibi sıvı kaybına neden olan içeceklerden kaçının.

2. Düzenli egzersiz yapın: Kalp sağlığı için düzenli egzersiz yapmak önemlidir. Ancak sıcak havalarda egzersiz yaparken dikkatli olun. En uygun zaman erken sabah veya geç akşam saatleridir. Ayrıca, egzersiz yaparken bol sıvı tüketmeyi ihmal etmeyin.

3. Serin bir ortamda kalın: Sıcak havalarda mümkünse serin bir ortamda kalmaya özen gösterin. Eğer evinizde klima yoksa gölgeli bir yerde dinlenin veya havalandırması iyi olan bir yerde bulunun.

4. Beslenmenize dikkat edin: Sıcak havalarda ağır, yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçının. Bunlar kalp hastalığı riskini artırabilir. Daha hafif, taze ve mevsimlik yiyecekler tercih edin.

5. İlaçlarınızı düzenli kullanın: Kalp hastalarının ilaçlarını düzenli kullanmaları çok önemlidir. Sıcak havalarda ilaçlarınızın etkisi değişebilir, bu nedenle doktorunuzla görüşerek gerekli düzenlemeleri yapın.

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