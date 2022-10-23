Hastalık savıyor, bir kaşığı libidoyu yükseltiyor

Sonbahar balkabağı zamanı. Potasyum ve lifin güçlü bir bileşimi olan balkabağını tüketmek öncelikle kalbe iyi geliyor. Aynı zamanda libidoyu da artırıyor. Çünkü kan basıncını dengede tutuyor. İşte faydaları.

ANTİOKSİDAN DEPOSU

Beta-karoten, meyve ve sebzelerde bulunan ve aynı zamanda antioksidan görevi gören bir pigment sınıfı olan bir karotenoid türü. Balkabağı, sağlıklı gözleri, cildi ve bağışıklığı destekleyen güçlü bir antioksidan.

BAĞIŞIKLIĞI ZIPKIN GİBİ YAPIYOR

Özellikle soğuk algınlığı ve grip mevsiminde çok önemli. Bazı besinler bağışıklığınız için faydalı. Balkabağı, demir ve A, C ve E vitaminleri gibi bağışıklık güçlendirici besinler açısından zengin bir kaynak.

İLTİHAPLANMAYI AZALTIYOR

Balkabağının içindeki beta-karoten vücutta biriken iltihabı kurutuyor. Kalp hastalığı riskini azaltabiliyor. Balkabağı gibi besin açısından zengin, kalp sağlığını geliştiren, lif, potasyum ve antioksidanlarla dolu kalp dostu besinlere mutfağınızda daha fazla yer açın.

POTASYUM ZENGİNİ BAL KABAĞI

Kalp hastalığı ve felç riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Potasyum açısından zengin bir diyet, böbreklerin fazla sodyum salgılamasına neden olarak, hipertansiyonu olan ya da hipertansiyon riski taşıyanlarda kan basıncını düşürüyor.

LİBİDOYU GÜÇLENDİRİR

Lif ve potasyum açısından zengin olan balkabağı sperm sayısı ve kalitesini artırıyor, testosteronu ve libidoyu yükseltiyor.