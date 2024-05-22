Hastane balkonundan düşen bir kişi yaralandı: O anlar kamerada

Kaynak: İHA
Hastane balkonundan düşen bir kişi yaralandı: O anlar kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan Başkent Hastanesi'nin balkonundan bir kişinin düşmesiyle korkunç bir olay yaşandı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düşen kişi, yere çakılarak yaralandı. Olayı gören hastane personeli hemen müdahale etti ve yaralıya ilk yardımı sağladı.

Yaralı, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kişinin yaklaşık 15 metrelik yükseklikten düşüşü ve yerde hareketsiz kalışı net bir şekilde görülebiliyor.

Ayrıca, olayın ardından cep telefonuyla çekilen bir görüntüde, hastane personelinin yaralıya yardım ettiği anlar da yer alıyor.

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