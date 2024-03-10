Hastane önündeki otomobilde baygın halde bulundu. Cam kırılarak hastaneye kaldırıldı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde meydana gelen olayda, Acil servisin önüne park eden 34 AS 0556 plakalı otomobili gören çevredeki vatandaşlar, içinde bir kadının baygın halde olduğunu fark etti. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLİN CAMI İTFAİYE TARAFINDAN KIRILDI

Kapısı kapalı olan otomobilin camı itfaiye ekibi tarafından kırılarak, baygın kadın araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen D.T. sedyeye konularak hastanede tedaviye alındı. D.T.’nin sağlık durumunu iyi olduğu belirtildi.