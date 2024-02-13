Hastane otoparkında drift atan sürücüye ceza yağdı

Kaynak: DHA
Hastane otoparkında drift atan sürücüye ceza yağdı
Mersin’de hastane otoparkında drift atan sürücüye ceza yağdı. Sosyal medayda paylaşılan görüntüler sonrası yakalanan sürücüye 33 bin lira ceza verildi ve ehliyetine 2 ay süreyle el kondu.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin otoparkında drift atan sürücüye 33 bin 739 TL ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el koyuldu, aracı trafikten menedildi.

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Merkez Yenişehir ilçesindeki MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin karşısındaki açık otoparkta, 33 YC 833 plakalı otomobilin sürücüsünün, drift atarak çevreyi rahatsız ettiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden yola çıkan Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü H.E.Ç.'yi yakaladı. Sürücüye 'drift atmak' ve 'sürücü belgelerini yanında bulundurmamak'tan 33 bin 739 TL ceza yazıldı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el koyulup, aracı da trafikten menedildi. (DHA)

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