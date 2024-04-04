Hastanede annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla vurdu. Kan donduran olay Mersin’i sarstı

Kaynak: İHA
Hastanede annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla vurdu. Kan donduran olay Mersin’i sarstı
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen cinayette hastanede annesinin boğazını ve ayaklarını kesen cani annesinin silahla vurdu. Kan donduran olay Mersin’i sarstı.

Mersin, Tarsus’ta meydana gelen korkunç bir cinayet olayı gündemi sarstı.

Tarsus Devlet Hastanesi’nde yatan 61 yaşındaki bir kadın, kendi oğlu tarafından acımasızca öldürüldü.

32 yaşındaki M.Ç., annesi Selma Çiftçi’yi refakatçi olarak kaldığı sırada bıçaklayarak ve silahla ateş ederek canice katletti.

İşte bu ürpertici vak’anın ayrıntıları…

Bu korkunç olay, hastanenin beyin cerrahi servisinde, sabahın erken saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, oğlu M.Ç. tarafından annesi Selma Çiftçi’nin boğazı bıçakla kesildi ve ayakları yaralandıktan sonra tabancayla vurularak öldürüldü.

Olayın sesini duyarak odaya koşan güvenlik görevlileri, dehşet verici manzarayla karşılaştı. Zanlı, olay yerinde güvenlik görevlileri tarafından ele geçirilerek polise teslim edildi.

Cinayet yerine çağrılan olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından incelemeler yapıldı. İnceleme sonrasında, acımasızca öldürülen kadının bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma devam ederken, şüpheli M.Y.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi.

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