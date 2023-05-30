Hastanede çıkan yangında 3 kişi öldü

Avusturya'da bir hastanede çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hastanede çıkan yangında 3 kişi öldü

Editör: Özlem Kıral

Viyana'nın güneyindeki Mödling kentinde bulunan bir hastanede çıkan yangında 90 hastanın tahliye edildiği bildirildi. Üç hastanın ise hayatını kaybettiği açıklandı.

Bölgesel Sağlık Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, yangın hastane merkezindeki bir odada sabah saat 01.00 civarında çıktı ve hızla yayıldı.

İtfaiyeciler olay yerine 33 araç ve yaklaşık 170 kişilik bir ekip gönderdi. Kızılhaç ekibi de yangına müdahale etti.

Yangın 2 saat sonra kontrol altına alınırken, yara almayan hastalar başka kurumlara sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma açıldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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