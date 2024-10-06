Hastaneyi pompalıyla basan kadın tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hastaneyi pompalıyla basan kadın tutuklandı

Kahramanmaraş'ta dün hastaneye silahla girip dehşet saçan kadın tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta dün hastaneye silahla girip dehşet saçan kadın tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta dün Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine tüfekle girip dehşet saçan kadın B.G. ile ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Başsavcılık açıklamasında şunlara yer verdi:

"5 Ekim 2024 tarihinde Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yerleşkesi içerisinde B.G. isimli Türk Vatandaşı bir bayan şahsın pompalı tüfek ile sağlık çalışanlarına yönelik silahla tehdit eylemini gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemi başlatılmıştır. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı ile gözaltına alınan şüpheli B.G. alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."

Son Haberler
Kenan Yıldız, Juventus’ta ayın oyuncusu oldu
Kenan Yıldız, Juventus’ta ayın oyuncusu oldu
Seydikemer'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Seydikemer'deki orman yangını kontrol altına alındı
Gazze işgalinin 1. yıl dönümünde Gümüşhane'de protesto
Gümüşhane'de İsrail protestosu
İsrail'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
İsrail'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
İranlı yetkili: İsrail saldırısı büyük olmayacak
İranlı yetkili: İsrail saldırısı büyük olmayacak