Hatalı park cezaları bunu yaptırdı. Artık ceza yemiyor

Tayvan'da hatalı park cezası almaktan bıktığı için iki arabasını yaşadığı binanın çatısına "park eden" adam gündem oldu. Polisler artık adamın minibüslerine ceza kesemezken, komşuları tehlike yaratıyor diyerek şikayetçi oldu.

Hatalı park cezaları bunu yaptırdı. Artık ceza yemiyor

Independent Türkçe'nin haberine göre, sürekli hatalı park cezası yiyen mühendis, artık yeter diyerek minibüslerini evinin çatısına park etti. Polisler adama ceza kesemiyor.

Ancak Tayçung kenti sakinlerinin, araçların tehlike yarattığı gerekçesiyle durumu yetkililere bildirdiğini açıkladı.

Adı açıklanmayan adamın inşaat mühendisi olduğu ve defalarca park cezası aldıktan sonra vinç kiralayarak minibüsleri binanın çatısına çıkarttığı bildirildi. Mühendisin, evine sığdıramadığı eşyaları hurdaya çıkan arabalara doldurduğu tespit edildi.

Yetkililer, minibüslerin iki senedir orada olduğunu duyurdu. Şikayetlerin ardından mühendisten arabaların kaldırılmasının istendiği kaydedildi.

"YAYGARA KOPARMAYIN"

İsmi açıklanmayan mühendis komşularına "Binaya bir şey olmaz, yaygara koparmayın" dedi.

Mühendis, Mart 2023'te yetkililere boş yer bulduğunu söylese de henüz araçları taşımadı. Taihung Kentsel

Kalkınma Bürosu ve polisin nisanda yürüttüğü soruşturmada adamın herhangi bir yasayı ihlal etmediğine hükmedildi.

Ancak kamu güvenliği için minibüslerin taşınması gerektiğine karar verildi. Mühendis, minibüsleri Ekim 2023'te dağlık bir bölgeye götürmeyi planladığını açıkladı.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

5.jpg

6.jpg

Öne Çıkanlar
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Son Haberler
Doların 35 TL’nin üstünde olmasını istediler. Yok artık Ekonomi
Doların 35 TL’nin üstünde olmasını istediler. Yok artık
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 1 yaralı Güncel
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 1 yaralı
Her 5 çocuktan 1'inde görülüyor. Uzmanı beslenme önerilerini sıraladı Sağlık
Her 5 çocuktan 1'inde görülüyor. Uzmanı beslenme önerilerini sıraladı
Bebek soğuk aldığında ilk neler yapılmalı Sağlık
Bebek soğuk aldığında ilk neler yapılmalı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı Ekonomi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı
Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: 9 gözaltı Güncel
Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: 9 gözaltı
'Başparmakla şınav çekme rekoru' ile Guinness'e girdi Güncel
'Başparmakla şınav çekme rekoru' ile Guinness'e girdi