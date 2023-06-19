Hatalı park cezaları bunu yaptırdı. Artık ceza yemiyor

Independent Türkçe'nin haberine göre, sürekli hatalı park cezası yiyen mühendis, artık yeter diyerek minibüslerini evinin çatısına park etti. Polisler adama ceza kesemiyor.

Ancak Tayçung kenti sakinlerinin, araçların tehlike yarattığı gerekçesiyle durumu yetkililere bildirdiğini açıkladı.

Adı açıklanmayan adamın inşaat mühendisi olduğu ve defalarca park cezası aldıktan sonra vinç kiralayarak minibüsleri binanın çatısına çıkarttığı bildirildi. Mühendisin, evine sığdıramadığı eşyaları hurdaya çıkan arabalara doldurduğu tespit edildi.

Yetkililer, minibüslerin iki senedir orada olduğunu duyurdu. Şikayetlerin ardından mühendisten arabaların kaldırılmasının istendiği kaydedildi.

"YAYGARA KOPARMAYIN"

İsmi açıklanmayan mühendis komşularına "Binaya bir şey olmaz, yaygara koparmayın" dedi.

Mühendis, Mart 2023'te yetkililere boş yer bulduğunu söylese de henüz araçları taşımadı. Taihung Kentsel

Kalkınma Bürosu ve polisin nisanda yürüttüğü soruşturmada adamın herhangi bir yasayı ihlal etmediğine hükmedildi.

Ancak kamu güvenliği için minibüslerin taşınması gerektiğine karar verildi. Mühendis, minibüsleri Ekim 2023'te dağlık bir bölgeye götürmeyi planladığını açıkladı.