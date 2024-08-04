Hatalı park eden sürücü ile polis memurunun diyaloğu gündem oldu

Kaynak: İHA
Hatalı park eden sürücü ile polis memurunun diyaloğu gündem oldu

Aksaray’da otomobilini hatalı park eden sürücü ile aracı çektirmek isteyen polis memuru arasında geçen diyalog sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sürücünün, “Elini ayağını öperim ama o arabayı çektirtmem.” sözleri izleyenleri güldürdü.

Aksaray’da yaşanan ilginç olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hatalı park ettiği gerekçesiyle aracını çektirmek isteyen polis memuru ile sürücü arasında geçen diyalog, izleyenlerin ilgisini çekti ve kısa sürede viral oldu.

Olay, Aksaray’ın işlek caddelerinden birinde meydana geldi. Hatalı park edilen bir aracı fark eden polis memuru, aracın çekilmesi gerektiğini belirterek sürücüye uyarıda bulundu. Ancak sürücü, aracının çekilmemesi için polis memuruna yalvardı ve “Elini ayağını öperim ama o arabayı çektirtmem.” diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

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