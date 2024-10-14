Hatay 3 gün arayla ikinci kez intihara kalkışan şahsı polis ikna etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hatay 3 gün arayla ikinci kez intihara kalkışan şahsı polis ikna etti

Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 gün arayla ikinci kez intihara kalkışan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek vazgeçirildi.

Köprübaşı mevkiinde A.S. isimli erkek şahıs intihar girişiminde bulundu. Köprüye çıkarak kendini Asi Nehri'ne atacağını söyleyen şahsı fark eden vatandaşlar durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından şahıs, 3 gün arayla ikinci kez intihar etmekten vazgeçti. Polis ekiplerinin ikna ettiği şahıs, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Hatay 3 gün arayla ikinci kez intihara kalkışan şahsı polis ikna etti

Hatay 3 gün arayla ikinci kez intihara kalkışan şahsı polis ikna etti

Hatay 3 gün arayla ikinci kez intihara kalkışan şahsı polis ikna etti

Hatay 3 gün arayla ikinci kez intihara kalkışan şahsı polis ikna etti

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