Hatay enkazı altında kalan çocuk 52 saat sonra kurtarıldı

Hatay depremde yıkılan binanın enkazı altında kalan çocuk, 52 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremin ardından bölgeye Kocaeli'den giden arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Hatay'da çalışmalarını sürdüren Kandıra Belediyesi ve diğer arama kurtarma ekipleri, taramaları esnasında ses gelen enkazda faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Ekipler, yer tespitinin ardından 52 saat sonra Yiğit Çakmak'ı kurtardı.



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