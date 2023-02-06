Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre Kahramanmaraş'ta sabah 4:17’de 7,7 büyüklüğünde, 13:24'te 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi.

Bölgede şiddetli sayılabilecek çok sayıda da artçı sarsıntı gerçekleşti.

Depremlere ilişkin uyarılarda bulunan Prof. Naci Görür, yetkilileri bölgedeki barajları kontrol etmeye çağırdı.

Görür’ün uyarıları şöyle:

*İlgililere sesleniyorum. Bölgedeki barajları kontrol ediniz.

*Bu depremden sonra Adana ve Hatay’a dikkat edilmeli. Yerel yöneticiler uyanık olmalı. Geçmiş olsun. Ölen insanlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara şifalar dilerim.

*Arkadaşlar, deprem bölgesinde iseniz evi terk edin. Artçı depremler büyük olacaktır, hasarlı evleriniz yıkılabilir. Geçmiş olsun. Ölenlere Allahtan rahmet, yaralılara şifa dilerim.