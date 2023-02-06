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Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı

Kahramanmaraş'ta merkezli 7,7 ve 7,5 büyüklüğünde iki şiddetli deprem ve çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Depremlere ilişkin uyarılarda bulunan Prof. Naci Görür, yetkilileri bölgedeki barajları kontrol etmeye çağırdı. 

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 14:36
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Naci Görür uyardı: Bölgedeki barajları kontrol edin

Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
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Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre Kahramanmaraş'ta sabah 4:17’de 7,7 büyüklüğünde, 13:24'te 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. 

Bölgede şiddetli sayılabilecek çok sayıda da artçı sarsıntı gerçekleşti.

Depremlere ilişkin uyarılarda bulunan Prof. Naci Görür, yetkilileri bölgedeki barajları kontrol etmeye çağırdı.

Görür’ün uyarıları şöyle:

*İlgililere sesleniyorum. Bölgedeki barajları kontrol ediniz.

*Bu depremden sonra Adana ve Hatay’a dikkat edilmeli. Yerel yöneticiler uyanık olmalı. Geçmiş olsun. Ölen insanlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara şifalar dilerim.

*Arkadaşlar, deprem bölgesinde iseniz evi terk edin. Artçı depremler büyük olacaktır, hasarlı evleriniz yıkılabilir. Geçmiş olsun. Ölenlere Allahtan rahmet, yaralılara şifa dilerim.

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Emre
6.02.2023 15:39
1000 den fazla ölen olacak Allah rahmet eylesin  
 
Nurten kayis
6.02.2023 15:38
Gecmis olsun turkiyem ölenlere Allahdan rahmet kalanlara sabir versin rabbim  
 
sessiz Tufan
6.02.2023 15:35
tüm vatandaşların başı sağolsun rabbim ölenleri mağfiret etsin inşaAllah yaralılara yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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