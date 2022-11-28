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  • Yağ tenekelerine gizlenmiş 6 kilo 850 gram esrar ele geçirildi

Yağ tenekelerine gizlenmiş 6 kilo 850 gram esrar ele geçirildi

Hatay’ın Erzin ilçesinde otogar girişinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada yağ tenekelerine gizlenmiş 6 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 09:05
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Hatay Erzin'de yağ tenekelerine gizlenmiş 6 kilo 850 gram esrar ele geçirildi: 3 gözaltı

Yağ tenekelerine gizlenmiş 6 kilo 850 gram esrar ele geçirildi
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Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada, Erzin Otogarı girişinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde arama yapan ekipler, yolcu valizlerinin içerisine yerleştirilmiş yağ tenekelerini açtı. Teneke içinde şeffaf naylon poşete sarılı halde 6 kilo 850 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgi araçta bulunan B.B., M.K. ile Ş.K. adlı 3 kişi gözaltına alındı.

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alıkınık
28.11.2022 09:09
ihbar vardır yada ufak bir yem dir buyuk balık getti boylu  
 
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﻿Yağ tenekelerine gizlenmiş 6 kilo 850 gram esrar ele geçirildi
﻿Yağ tenekelerine gizlenmiş 6 kilo 850 gram esrar ele geçirildi
﻿Yağ tenekelerine gizlenmiş 6 kilo 850 gram esrar ele geçirildi
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