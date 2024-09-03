Hatay iki Suriyelinin cinayetini konuşuyor! Annesinin telefonuyla kadını kahveye çağırdı…

Hatay, cinayete kurban giden bir kadın, bir erkek iki Suriyelinin olayıyla sarsılıyor… Her iki korkunç olay da İskenderun ilçesinde yaşandı.

TACİZ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

25 yaşındaki Suriyeli H.H., Suriyeli bir kadına yönelik taciz iddiasıyla kadının yakınları tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

“ANNESİNİN TELEFONUYLA KAHVEYE ÇAĞIRDI”

Yine İskenderun’da kayıp olarak aranan Suriyeli R.Z. isimli kadının, Suriye uyruklu komşusu H.K. (35) tarafından sopayla başına vurularak öldürüldüğü, üzerindeki ziynet eşyalarının çalındıktan sonra bir örtüye sarılı halde sulama kanalına atıldığı tespit edildi.

Suriye uyruklu şüpheli, annesinin telefonuyla, komşusu Suriyeli kadını kahveye çağırdı. Kadın, şüphelinin evde boğarak öldürüldüğü ve cesedini iki gün boyunca evinde sakladıktan sonra, evinin yakınındaki çalılıklara bıraktığı iddia edildi.