Hatay ve Ordu’da seçim yenilenmeli!

Hatay’da İl Seçim Kurulu’ndan sonra Yüksek Seçim Kurulu da CHP'nin oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesine yönelik taleplerini reddetti.

CHP, Hatay’da "3 bin 389 ölü seçmene oy kullandırıldığı"nı iddia ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici, henüz itiraz süreci sonuçlanmadan seçimin oldubittiye getirildiğini ifade ederek "Yüksek Seçim Kurulu hâkimleri Hatay halkının kendilerine emanet ettiği iradelerine sahip çıkmamış, adalet yerine adaletsizliği tercih etmiştir. Bugün gayrimeşru ve halk iradesini hiçe sayan bir yönetim masa başında verilen hukuksuz bir kararla kurulmuştur" dedi.

Çiftçi, “Hatay'daki gayrimeşru yönetimin her an nefesimizi ensesinde hissedeceği yeni bir girişim kuruyoruz. Tüm büyükşehir belediye başkanlarımız, Türkiye'nin en önemli şehir plancıları, hukukçuları ve denetçilerinden oluşan, 'Cumhuriyet Halk Partisi Hatay'a sahip çıkıyoruz' çalışma grubunu, bayramdan hemen sonra çalışmalarına başlamak üzere kuruyoruz" diye konuştu.

***

İYİ Parti de Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi talebiyle YSK’ya başvuruda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, konuyla ilgili şu verileri açıkladı:

* Ordu ili seçim çevresi toplam 2 bin 229 sandıktan oluşmaktadır. Seçim çevresinde oy kullanan 486 bin 365 kişi olmasına rağmen Türkiye ortalamasının çok üzerinde geçersiz oy pusulası Ordu ilinde tespit edilmiştir.

* Sadece büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde 30 bin 600 geçersiz oy pusulasının var olduğu kayıtlara geçmiştir.

* Sabah sandıklara teslim edilen oy pusulaları ile zarf sayısı, kullanılmayan artan oy pusulaları ve zarf sayısı ile oy kullanan seçmen sayısı karşılaştırıldığında çok sayıda sandıkta kayıp zarf ve oy pusulası olduğu tespit edilmiştir.

* Toplam sandık sayısının içerisinde sadece 95 sandık kurulu başkanının veya sandık kurulu memur üyesinin siyasi parti üyesi olduğu tespiti yapılmıştır.

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Enver Yılmaz ise özetle şöyle dedi:

* Bizim tespit ettiğimiz 95 sandık başkanının parti üyesi olması sebebiyle sandık kurullarının sağlıklı oluşmadığı ortaya çıkmıştır.

* 15 bin seçmeni olan bir ilçede 5 bin geçersiz oy var. 98 bin geçersiz oyun 32 bini Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin.

* Bu geçersiz oyların tamamı çift mühürlü, tamamında İYİ Parti ve Enver Yılmaz'ı görmüşler, sandıkları açmışlar, yanına mührü vurmak suretiyle bizim oy pusulalarımızı geçersiz hâle getirmişler.

* Çuvalların tamamına yakını mühürsüz... Çoğunda bağ yok. Mühürler çöp kutularında, çuvalların ağzı açık olması sebebiyle çuvallara rahat bir şekilde müdahale edilmiş. Bu ne demek? Gündüz 02.15’te açılan sandıklar var. YSK’ya giden verilerle il seçim kuruluna giden veriler arasında tenakuzlar var.

***

Sözde yargı reformunu içeren ama FETÖ’yü yüksek yargıya hâkim kılmak için tasarlanan Anayasa değişikliği için 12 Eylül 2010’da referanduma gidildiğinde Fetullah Gülen, “Gerekirse mezardakileri kaldırıp oy verdirin” demişti.

Bu çağrı üzerine referandumdan 40 gün önce “Ölü canlar referandumu!” başlığı altında durumu şöyle izah etmiştim:

“Ölülerden oy istemek, ister istemez akla Gogol'un ‘Ölü Canlar’ romanını getiriyor. Romanın kahramanı olan çiftlik kâhyası Çiçikov, birkaç yüz kölenin rehin işlemi ile uğraşmak görevini alır. Çiftlik sahibinin işleri çok kötü gitmektedir. Hükûmetten borç para almak çok zordur. Çiçikov, çiftlik sahibinin vekili olarak maliyeye başvurur. Çiçikov, memura kölelerden yarısının öldüğünü, bunun sorun yaratıp yaratmayacağını sorar. Memur, ölenler listede sağ olarak gösterilmişse sakıncası olmadığını nasılsa ölenlerin yerine yenilerinin doğduğunu söyler. Bu sözler Çiçikov'un kafasında inanılmaz fikirler oluşturur. Yeni nüfus sayımından önce ölü can satın alırsa borç ödeme sandığı bu ölenler karşılığında adam başına iki yüz ruble borç para verebilecektir. Çiçikov, Rusya'nın çiftliklerini gezmeye ve ölü canlar kaydetmeye başlar. Bunları yaşıyor gibi göstermeyi de unutmaz. Çiçikov bu yolculuk sonunda 300 bin Ruble biriktirmiştir. Ancak yaptığı kanunsuz işler maliye memurlarına, valiye ve hatta prense kadar gitmiştir. Prens tarafından hapse atılır.

Ölü canları köle olarak kaydetmek ile seçmen olarak düşünmek arasında bir benzerlik yok mu?”

***

YSK’nın Hatay ve Ordu’daki iddiaları araştırmadan masa başında karar vermesi kabul edilemez. Bu iki şehirdeki seçimler şaibelidir, yenilenmelidir.