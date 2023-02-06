Milletvekili sesi titreyerek açıkladı: Vatandaşlar binaların içinde can çekişiyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen, ancak Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da büyük bir yıkıma ve can kaybına yol açan deprem sonrası yüzlerce kişinin enkaz altında kaldığı belirtiliyor.

CHP Milletvekili Suzan Şahin, sarsıntıdan en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'daki son durumla ilgili olarak Halk TV yayınında açıklamalarda bulundu:

"Öncelikle başımız sağ olsun. allah daha fazla can kaybı vermesin. Hatay'da çok kötü bir durumdayız. Henüz AFAD'la ilgili tek bir kişi gelmedi. Neredeyse 7 saat geçti. Hiçbir devlet yetkilisi yok. AFAD yok, ilgili bakanlar yok. Can çekişiyor vatandaşlar binaların içerisinde, sesleri geliyor. Herkes sinir harbi içerisinde. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor.

'AFAD YETKİLİLERİ BURAYA LÜTFEN GELSİN'

Ekipmanlar tutuluyor, binaların delinmesi bilinçsizce yapılıyor. Buraya AFAD yetkilileri lütfen gelsin. Her binanın içinde 10, 15 kişi var. Bu kadar saat sonra insanların yaşam olasılıkları azalıyor. SSK hastanemiz göçtü, apartmanlar, siteler göçtü. Ama henüz bir tek AFAD yetkilisi buraya gelmedi."

"BU SAATTEN SONRA GÖÇÜK ALTINDA KALANLARI KAYBETTİK DEMEKTİR SANIRIM"

CHP'li Şahin, bağlandığı canlı yayında şehirde arama kurtarma çalışmalarının da olmadığını söyledi. Şahin, "İnsanlar aç sokakta cenazelerimiz kaldırımlarda kalıyor" dedi.

Şahin, "Yardım ulaşmadı bu saatten sonra göçük altında kalanları kaybettik demektir sanırım" ifadelerini kullandı.

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