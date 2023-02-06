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  • Milletvekili sesi titreyerek açıkladı: Vatandaşlar binaların içinde can çekişiyor

Milletvekili sesi titreyerek açıkladı: Vatandaşlar binaların içinde can çekişiyor

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, depremin ardından geçen saatlere rağmen hala herhangi bir AFAD yetkilisinin bulunduğu bölgeye gelmediğini söyledi. Bilinçsizce enkaz kaldırma çalışmaları yapıldığını aktaran siyasetçi, sesi titreyerek yardım çağrısında bulundu. 

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 14:30
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'Hatay'a bir tek AFAD yetkilisi gelmedi'

Milletvekili sesi titreyerek açıkladı: Vatandaşlar binaların içinde can çekişiyor
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen, ancak Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Malatya,  Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da büyük bir yıkıma ve can kaybına yol açan deprem sonrası yüzlerce kişinin enkaz altında kaldığı belirtiliyor. 

CHP Milletvekili Suzan Şahin, sarsıntıdan en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'daki son durumla ilgili olarak Halk TV yayınında açıklamalarda bulundu:

"Öncelikle başımız sağ olsun. allah daha fazla can kaybı vermesin. Hatay'da çok kötü bir durumdayız. Henüz AFAD'la ilgili tek bir kişi gelmedi. Neredeyse 7 saat geçti. Hiçbir devlet yetkilisi yok. AFAD yok, ilgili bakanlar yok. Can çekişiyor vatandaşlar binaların içerisinde, sesleri geliyor. Herkes sinir harbi içerisinde. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor.

'AFAD YETKİLİLERİ BURAYA LÜTFEN GELSİN'

Ekipmanlar tutuluyor, binaların delinmesi bilinçsizce yapılıyor. Buraya AFAD yetkilileri lütfen gelsin. Her binanın içinde 10, 15 kişi var. Bu kadar saat sonra insanların yaşam olasılıkları azalıyor. SSK hastanemiz göçtü, apartmanlar, siteler göçtü. Ama henüz bir tek AFAD yetkilisi buraya gelmedi."

"BU SAATTEN SONRA GÖÇÜK ALTINDA KALANLARI KAYBETTİK DEMEKTİR SANIRIM"

CHP'li Şahin, bağlandığı canlı yayında şehirde arama kurtarma çalışmalarının da olmadığını söyledi. Şahin, "İnsanlar aç sokakta cenazelerimiz kaldırımlarda kalıyor" dedi. 

Şahin, "Yardım ulaşmadı bu saatten sonra göçük altında kalanları kaybettik demektir sanırım" ifadelerini kullandı. 

İŞTE DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

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Çetin Karaşahin
6.02.2023 14:40
Ordu lütfen daha fazla personel ve araç !  
 
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