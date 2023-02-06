Vatandaşlar enkaz altında kaldı. Ölüm hep bize mi düşer usta... Ölüm saat 04.17: 31'de geldi

Sarsıntının büyüklüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 7.4 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Gaziantep / Şehitkamil, büyüklüğünün sabah saatlerinde 7.5 olarak duyurduğu depremin şiddetini 7.7'e çekti.

Sabah saatlerinde 76 olarak açıklanan ölü sayısı öğle saatlerinde 284'e yükseldi. Yüzlerce yaralı var. Mısır, Suriye ve çevre illerde de depremin hissedildiği belirtiliyor.

ARTÇILARIN BÜYÜKLÜĞÜ 6'NIN ÜZERİNDE

Ana sarsıntının ardından birçoğunun büyüklüğü 6'nın üzerinde olmak üzere 42 artçı deprem meydana geldi. Etkilenen illerde çok sayıda bina yıkıldı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER...

BAKAN AKAR: MAALESEF 3 ŞEHİDİMİZ VAR

11.50 - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz.

SPOR ORGANİZASYONLARI ERTELENDİ

11.40 - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ CEZAEVLERİNDE SON DURUM

11.35 - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada deprem bölgesindeki cezaevlerinde hayatını kaybeden veya yaralanan hükümlü olmadığı belirtildi. Bu kişilerin aileleriyle görüşmeleri için kolaylık sağlandığı ifade edildi.

EĞİTİM - ÖĞRETİME İKİ HAFTA ARA

11.20 - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz

11:19 - Kandilli depremin şiddeti 7.7'ye çekti.

10:30 Şanlıurfa'da 6 katlı bina yıkıldı

FUAT OKTAY'DAN 'CAN KAYBI' AÇIKLAMASI

09:59- Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay bölgede açıklama yaptı.

KAHRAMANMARAŞ

70 CAN KAYBI

200 YARALI

300 YIKILAN BİNA

HATAY

4 CAN KAYBI

7 YARALI

200 YIKILAN BİNA

OSMANİYE

20 CAN KAYBI

200 YARALI

83 YIKILAN BİNA

ADIYAMAN

13 CAN KAYBI

22 YARALI

100 YIKILAN BİNA

DİYARBAKIR

14 CAN KAYBI

226 YARALI

20 BİNA

ŞANLIURFA

18 CAN KAYBI

200 YARALI

60 YIKILAN BİNA

GAZİANTEP

80 CAN KAYBI

600 YARALI

581 YIKILAN BİNA

KİLİS

8 CAN KAYBI

200 YARALI

50 YIKILAN BİNA

ADANA

10 CAN KAYBI

118 YARALI

16 YIKILAN BİNA

MALATYA

47 CAN KAYBI

550 YARALI

300 YIKILAN BİNA

TOPLAM:

284 CAN KAYBI

2 BİN 323 YARALI

BİN 710 YIKILAN BİNA

284 kişi hayatını kaybetti. 1710 bina yıkıldı.

Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı

16 ÜLKE SALLANDI

USGS depremin şiddetine 7.8 dedi

09:02- Depremin büyüklüğünü 7.8 olarak duyuran USGS'nin yayımladığı haritaya göre, tarihi sarsıntı Türkiye ve Suriye'nin yanı sıra Lübnan, Ürdün, İsrail, Filistin, Mısır, Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Irak, İran, Suudi Arabistan, Gürcistan, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'da hissedildi. USGS'nin haritasındaki kırmızı ve sarı bölgeler, şimdiye kadar en çok yıkımın bildirildiği yerler olarak dikkat çekiyor.

08.42. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da bir bina çöktü.

08.41 - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül: 29 kişi hayatını kaybetti, 19 bina yıkıldı.

08.25 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilerle görüşmelerinde depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

08.21 - ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremle ilgili, ABD'nin gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

07.58 - Gaziantep Valisi Davut Gül: Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu.

AFAD: TOPLAM CAN KAYBI 76

07.45 - AFAD, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

07.30 - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, müftülükler ve din görevlileri rehberliğinde uygun camilerde diledikleri kadar kalabilirler.

VALİLERİN YERİ DEĞİŞTİ

07.20 - Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi görevlendirildi.

BELEDİYELERDEN DEPREM BÖLGESİNE DESTEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere birçok belediye, arama kurtarma ekipleri ve temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere deprem bölgesine destek gönderdi.

GSM OPERATÖRLERİNİN KAPASİTELERİ ARTIRILDI

07.15 - İletişim Başkanlığı: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölge halkının mağdur olmaması için tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarını açacak ve internet hizmeti sağlayacaktır.

07.12 - AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar: Oldukça sığ bir deprem ve geniş bir coğrafyada hissedildi. Şu ana kadar en büyük artçı sarsıntının büyüklüğü 6.6.

07.10 - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: Depremde 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı.

MALATYA'DA 23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

07.05 - Malatya Valisi Hulusi Şahin: Depremde şu ana kadar 23 kişi hayatını kaybetti, 420 kişi yaralandı, 140 bina yıkıldı.

06.58 - Adana ve Mersin valilikleri, eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

06.51 - Milli Savunma Bakanlığı: Bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerimiz etkilenmiştir. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Millî Savunma Bakanlığında deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlerine başlamıştır.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gitmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

URFA VE MALATYA'DA CAN KAYBI

06.35 - Malatya Valisi Hulusi Şahin: İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

06.19 - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: Şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı.

06.15 - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Deprem bölgesine kan sevkiyatı yapıyoruz. Ulusal kan stoklarımız mevcut, ilave ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz.

06.10 - Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Biri 17, diğeri 14 katlı olmak üzere ilk belirlemelere göre 3 apartman tamamen yıkıldı. Ekipler buraya gelemiyor. Lütfen vatandaşlarımız yolları boşaltsın.

EN BÜYÜĞÜ 6.6 OLAN 22 ARTÇI MEYDANA GELDİ

06.00 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Valilerimiz görevlerinin başında. Şu anda Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri sevk ediliyor. Birinci önceliğimiz insanlarımızın enkaz altından kurtarılmaları. Cep telefonları konusunda mümkün olduğunca bütün Türkiye'de vatandaşlarımızdan tek bir istediğimiz var cep telefonlarını deprem bölgeleri dışında kullanmamaları, hatları meşgul etmemeleri.

Şu anda kargo uçaklarımız sevkiyata hazır. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önem taşımaktadır. Önceliğimiz, enkaz altından kurtarılmaları ve hastaneye sevk edilmeleridir. 22 artçı deprem oldu en büyüğü 6,6. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemeleri. Bütün ekiplerle beraber gidiyoruz.

05.55 - AFAD'dan yapılan açıklamada, "7,4 Büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 5 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir. Depremin seviyesi 4️. seviye olarak belirlenmiş olup; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında illerimizde ve Başkanlık AFAD Merkezi’nde tüm afet grupları toplanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

OSMANİYE'DE 5 CAN KAYBI

05.50 - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz: 34 bina yıkıldı, 7 kişi hayatını kaybetti.

05.40 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kahramanmaraş depreminin ardından çalışmaları AFAD Koordinasyon Merkezinde koordine ediyor.

05.38 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dördüncü seviye alarmı devreye soktuklarını duyurdu. Bunun uluslararası yardımı da içeren bir alarm olduğunu vurgulayan Soylu, "En yüksek seviyede alarmı verdik" dedi.

6'nın üzerinde altı artçı deprem meydana geldiğini aktarırken "Şu an can kaybı noktasında açıklama yapmamız mümkün değil. Bakan arkadaşlarımızla birlikte hepimiz depremin etkilediği illere gidiyoruz" ifadesini kullandı:

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

05.34 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı ilk açıklamada ilgili tüm birimlerin AFAD koordinasyonunda teyakkuz halinde olduğunu duyurdu:

"Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.

Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

05.27 - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Geçmiş olsun. Tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Kriz masamız toplanıyor. Sizlerden ricam gereksiz yere trafiğe çıkıp gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımıza engel olmayın. Lütfen temel ihtiyaçlarınızı alıp toplanma alanlarına geçin.

'ÇOK BÜYÜK BİR YIKIM VAR'

05.25 - Kızılay Başkanı Kerem Kınık: 7-8 vilayetimizde ciddi hasar var. Artçıları da güçlü ve şiddetli olacaktır. Binalara eşya almak için girmesinler. Yapmamız gereken şey hasar olan binaları terk etmek. Çok büyük bir yıkım var. Mobil tırlar, aşevleri, ekiplerimiz bölgeye intikal halinde.

05.22 - Elazığ Valisi Ömer Toraman: Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.4 şiddetindeki depremi Elazığ’da da hissettik. Şu an itibariyle olumsuz bir ihbar almadık. Taramalarımız devam ediyor. Çok geçmiş olsun.

YARDIM ÇAĞRILARI

04.50 - Depremin ardından birçok kentte yurttaşlar yardım çağrısı yaparken, deprem bölgesinden ilk görüntüler gelmeye başladı. Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yıkılan bina haberleri gelirken, çok sayıda yurttaş yardım çağrısında bulunuyor. Malatya'da bulunan Avşar Otel'in yıkıldığı da gelen bilgiler arasında.

04.42 - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: Deprem oldu lütfen güvenli yerlere geçelim. Maalesef yıkılan binalarımız var. Rabbim korusun.

04.17: 31- Kahramanmaraş'ın Pazarçık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem oldu.