Hatay'a giden Karsu büyük şok yaşadı

Osmancan Erok
Hatay'a giden Karsu büyük şok yaşadı
6 Şubat depreminin birinci yılında Hatay’a giden sanatçı Karsu gördükleri karşısında büyük bir şok yaşadı. Gördüklerini sosyal medya hesabından paylaşan Karsu bu durumu sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 50 bin vatandaşımızı toprağa vereli 1 yıl oldu. Depremden sonra halen toparlanamayan şehirlerde depremzedeler bir şekilde hayatlarına devam etmeye çalışıyor.

Depremin birinci yılında memleketi Hatay’a giden sanatçı Karsu, gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Depremde büyükannesini, halalarını, kuzenlerini ve diğer akrabalarını kaybeden Karsu, büyükannesinin hayatını kaybettiği evin sokağına gitti.

Hayatını kaybeden büyükannesinin tabaklarını bulan Karsu gördüklerine inanamadı ve bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Karsu’nun ifadeleri şu şekilde oldu:

“Az önce büyükannemin tabaklarını buldum. Anılarımda tabaklarda çökelek, tepsi kebabı, künefe yemeklerini hâlâ görüyorum"

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