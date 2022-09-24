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Hatay’da tarihi eser kaçakçılığı

Hatay'da jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 104 parça sikke ele geçirildi.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 16:52
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Hatay’da 104 parça sikke ele geçirildi

Hatay’da tarihi eser kaçakçılığı
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde eline geçirdiği 104 parça sikke ve objeleri satmak isteyen tarihi eser kaçakçısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Mahallesinde H.K isimli şahsın elinde tarihi eser bulunduğu ve satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekiplerince şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 90 adet sikke, 11 adet obje ve 3 adet yüzük ele geçirildi. Şüpheli H.K gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen tarihi eserler Müze müdürlüğüne teslim edildi.


(Kaynak: İHA)

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