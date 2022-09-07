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  • Bizans'ın bin 200 yıllık Pithos küpünü battaniyeye sarıp kaçırmaya çalıştılar

Bizans'ın bin 200 yıllık Pithos küpünü battaniyeye sarıp kaçırmaya çalıştılar

Aksaray'da 2 şahıs battaniyeye içine sardıkları bin 200 yıllık tarihi eser küpü aracın ön koltuğuna koyarak çalmaya kalktı. Tarihi eserin Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 14:55
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Bizans İmparatorluğuna ait 1200 yıllık pithos küpünü battaniyeye sarıp çalmaya çalıştılar

Bizans'ın bin 200 yıllık Pithos küpünü battaniyeye sarıp kaçırmaya çalıştılar
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Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, 2 şahsın tarihi eser satışı yapmak için nakil yapacağı ihbarına ulaştı. Konya’ya götürülmek üzere araca koyulan tarihi eserin battaniyelere sarıldığı da ekiplere bildirildi. Tespit edilen Ali E. (40) ve Seyit Ali B. (45) isimli şahıslar jandarma ekiplerince teknik ve fiziksel takibe alındı.

Takibin sonunda iddialar onaylandı ve şahısların aracın içindeki tarihi eseri nakletmek üzere yola çıktıkları anlaşıldı. Ekipler hemen operasyon için düğmeye bastı.

Aksaray - Konya Karayolu Eşmekaya Kavşağında durdurulan otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

ARKA KOLTUĞA SIĞMAYINCA ÖN KOLTUĞA KOYMUŞLAR

Jandarma ekipleri aracı incelemeye aldı. Aracın ön koltuğunda battaniyeye sarılı halde bir küp ele geçirdi. Jandarma tarafından araçtan indirilen küp uzmanlar tarafından incelendi. Pithos adı verilen küpün Bizans dönemine ait yaklaşık bin 200 yıllık olduğu ortaya çıktı.

PİTHOS KÜPÜ BİZANSTA NE İÇİN KULLANILDI

Bizans döneminde Pithos Küpünün sıvı maddelerin muhafazası için kullanıldığı açıklandı.

Üzerinde haç işareti tespit edilen küpün jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, Pithos Küpünü aracın arka koltuğuna sığdıramadıkları için battaniyeye sarıp ön koltuğa koydukları öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

(Kaynak: İHA)

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misafir
7.09.2022 15:02
yunanlılar adaları götürdü. bir küp çok mu?  
 
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