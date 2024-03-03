Hatay’da asayiş uygulaması

Kaynak: İHA
Hatay’da asayiş uygulaması
Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından asayişi korumak için çalışma gerçekleştirdi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin güvenliğini sağlamak amacıyla asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede 2 Mart tarihinde İskenderun ilçesinde yapılan uygulamalarda; 1295 şahıs, 1085 araç ve 310 motosikletin sorgusu yapıldı.

Yapılan sorgulamalarda; 1 av tüfeği,51 adet 7.65 fişek, 23 adet 9 mm çapında fişek, 25 av tüfeği fişeği, 32 gram cannabinoid, 3 gram cannabinoid ham maddesi, 303 captagon, yaklaşık 10 metre uzunluğunda kablo, çok miktarda bakır kablo ve 3 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirilirken toplamda 8 şüpheli yakalandı.

Ayrıca yapılan uygulamada; aranan 4 şahıs yakalanırken bu şahıslardan 2'si tutuklandı.

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