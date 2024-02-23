Hatay'da asayiş uygulaması. Aranması bulunan kişiler yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri asayiş uygulamalarına devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen asayiş uygulamasında bin 203 şahsı ve 287 adet motosiklet tek tek sorgulandı.

Yapılan sorgu çalışmasının sonucunda haklarında arama kararı olan 9 şahıs yakalanırken 2 motosiklet ise trafikten men edildi. Bununla beraber yapılan aramalar sonucunda 4 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 34 gram UC uyuşturucu madde, 4 adet catagon ve 4 adet galara hap ele geçirildi.