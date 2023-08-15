Hatay'da bahçe yangını

Hatay'da bir bahçede yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Hatay'da bahçe yangını

Hatay’ın Samandağ İlçesi Tomruksuyu Mahallesinde bir bahçede otluk alanda yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine Samandağ İtfaiye ekipleri ve orman ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürüldü.

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