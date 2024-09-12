Hatay’da beton mikseri ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 Yaralı

Hatay-Gaziantep yolu üzerinde, Kırıkhan ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında, beton mikseri ile bir otomobil çarpıştı.
Kazada hurdaya dönen 31 AAF 160 plakalı Fiat Tofaş marka otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Aynı istikamette ilerleyen 06 EAY 260 plakalı beton mikseri ile çarpışan otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
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Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilde bulunan Osman E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yaralı Ahmet K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Hayatını kaybeden Osman E.'nin cenazesi ise morga kaldırıldı.