Hatay'da çocuğunu okuldan alan vatandaş aniden ortadan kayboldu! Lağam çukuruna düştü

Çocuğunu okuldan aldıktan sonra eve doğru yürüyen vatandaş, bir anda gözden kayboldu. Çevredeki insanlar, durumu fark edip hemen yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, arama çalışmalarına başladı. Yapılan incelemeler sonucunda, vatandaşın lağam çukuruna düştüğü tespit edildi.

Ekipler, vatandaşın düştüğü çukurdan çıkarılması için yoğun çaba sarf etti. Neyse ki, vatandaş kısa sürede kurtarıldı ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Bu olay, çevredeki insanların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.