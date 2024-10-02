Hatay'da çocuğunu okuldan alan vatandaş aniden ortadan kayboldu! Lağam çukuruna düştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hatay'da çocuğunu okuldan alan vatandaş aniden ortadan kayboldu! Lağam çukuruna düştü

Hatay'da, çocuğunu okuldan alan bir vatandaş aniden ortadan kayboldu. Olay, çevredeki insanların dikkatini çekti ve kısa sürede bir arama çalışması başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, vatandaşın lağam çukuruna düştüğü anlaşıldı.

Çocuğunu okuldan aldıktan sonra eve doğru yürüyen vatandaş, bir anda gözden kayboldu. Çevredeki insanlar, durumu fark edip hemen yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, arama çalışmalarına başladı. Yapılan incelemeler sonucunda, vatandaşın lağam çukuruna düştüğü tespit edildi.

Ekipler, vatandaşın düştüğü çukurdan çıkarılması için yoğun çaba sarf etti. Neyse ki, vatandaş kısa sürede kurtarıldı ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Bu olay, çevredeki insanların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

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