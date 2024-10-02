Hatay'da dilencinin bir günlük kazancı dudak uçuklattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hatay'da dilencinin bir günlük kazancı dudak uçuklattı

Hatay'da zabıta ekipleri, dilencilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında bir dilencinin bir günde 12 bin 980 lira toplaması, görenleri şaşkına çevirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Antakya Haraparası Mahallesi'nde rutin devriye sırasında, vatandaşların manevi duygularını istismar ederek para toplayan O.K. isimli şahsı tespit etti. Ekipler, O.K.'yi yakalayarak zabıta kontrol noktasına götürdü ve burada yapılan aramada, şahsın üzerinde tam 12 bin 980 lira bulundu. Bu paraya kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

Yetkililer, kolay yoldan para kazanmayı meslek edinmiş dilencilerin, vatandaşların manevi duygularını sömürerek kısa sürede yüksek miktarda para topladığını belirtti. Vatandaşları, bu tür kişilere karşı dikkatli olmaları ve para vermemeleri konusunda uyardılar.

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